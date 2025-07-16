الخميس 17 يوليو 2025
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رئيس الدولة يختتم زيارته إلى تركيا
رئيس الدولة والرئيس التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب ألاسكا
الصين توظف الذكاء الاصطناعي في تدريب السائقين
مجلس الأمن يناقش سبل إحياء الحلول السلمية للنزاعات
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء؟.. رئيس "ChatGPT" يرد
استقبال المشاركات في «مسابقة الكتابة الإبداعية» حتى 31 الجاري
الجامعة العربية تدين الغارات الإسرائيلية على سوريا
قتيلان وجرحى في هجوم على بلدة بشرق أوكرانيا
منصور بن زايد يشارك في فعاليات «صيف أبوظبي الرياضي».. ويشيد بدورها في تعزيز نمط الحياة الصحي
رئيس الدولة: الإمارات حريصة على التعاون مع تركيا لترسيخ السلام والأمن والاستقرار
أميركا ترحّل مهاجرين من كوبا وجامايكا
"ميتا" تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة سرقة المحتوى في "فيسبوك"
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة
خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا.. رئيس الدولة والرئيس التركي يؤكدان مواصلة تعزيز علاقات البلدين
الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار
البرلمان الأوكراني يصوّت على إقالة رئيس الوزراء
"التعاون الخليجي" يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا
الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار في السويداء وتدين التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها لاستقرار سوريا ووحدة أراضيها
منع بطلة هاري بوتر من القيادة لمدة 6 أشهر
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أداء فنادق أبوظبي خلال يونيو الأفضل منذ 2009
16 يوليو 2025 18:38
فنادق أبوظبي
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