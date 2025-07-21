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اقتصاد

عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: 35 مليار درهم حجم الاستثمارات السياحية المتوقع في 2025

21 يوليو 2025 19:03

السياحة
وزارة الاقتصاد والسياحة
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عبدالله بن طوق
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عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: 35 مليار درهم حجم الاستثمارات السياحية المتوقع في 2025
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