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علوم الدار

في إطار عملية الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

27 يوليو 2025 18:54

الفارس الشهم 3
الإمارات
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
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في إطار عملية الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة
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