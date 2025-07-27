في إطار عملية الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة

الأحد 27 يوليو 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة «الجوع المميتة» في غزة
روسيا: السلام رهن بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة
تونس.. دعوات شعبية وسياسية إلى حظر «النهضة»
ترامب: أسعى إلى وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الوسطاء يدعون لاستئناف المفاوضات حول غزة
فرنسا: ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
«الصليب الأحمر» يدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف المعاناة المتفاقمة
مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات من منتظري المساعدات
«الأغذية العالمي»: ثلث السكان يضطرون إلى قضاء أيام دون الحصول على الطعام
«حكماء المسلمين»: دعم كافة الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
ستارمر: تسريع إجلاء الحالات الطبية من غزة إلى بريطانيا
مباحثات أردنية أممية حول مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة
مؤتمر أممي الأسبوع القادم سعياً لإحياء حل الدولتين
مسؤول أممي: لا مكان آمناً في أوكرانيا
الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة
نيجيريا.. وفاة 600 طفل بسبب سوء التغذية خلال 6 شهر
بلجيكا تسجل أعلى معدلات طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
«الإمارات الصحية»: برامج وخدمات متكاملة للكشف المبكر عن السرطان
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
في إطار عملية الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة
27 يوليو 2025 18:54
الفارس الشهم 3
الإمارات
المساعدات
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإماراتية
غزة
قطاع غزة
فلسطين
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
في إطار عملية الفارس الشهم 3.. الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة
اليوم 18:54
اقتصاد
عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: 35 مليار درهم حجم الاستثمارات السياحية المتوقع في 2025
21 يوليو 2025
اقتصاد
أداء فنادق أبوظبي خلال يونيو الأفضل منذ 2009
16 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©