الإثنين 28 يوليو 2025
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مساعدات الإمارات إلى غزة تضامن إنساني والتزام أخلاقي
بدء تدفق محدود للمساعدات إلى غزة
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
روسيا: نفضل السبل الدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا
«الأونروا»: لا يمكن توزيع المساعدات من دوننا
بابا الفاتيكان: الجوع يسحق المدنيين في غزة
بريطانيا: الهدنة لا تكفي لتخفيف المعاناة في غزة
واشنطن تجدد دعوة لبنان إلى «احتكار السلاح»
نهيان بن مبارك: حريصون على تجسيد قيم الهوية الوطنية
“الصحة”: 98% معدل التغطية بتطعيم التهاب الكبد الوبائي في الدولة
«صيفكم ويّانا» ينمي مهارات الإبداع والتعلم لدى الأطفال
بلدية دبا الحصن تكرم «أطفال اليوم.. قادة المستقبل»
انطلاق المرحلة التطبيقية من البرنامج التدريبي «إثمار»
طقس اليوم صحو غائم جزئياً
دورة متخصصة في متابعة وتلخيص الكتب القيّمة والحساسة
1.8 مليون درهم دعم من «أوقاف دبي» لمؤسسة الجليلة
شرطة أبوظبي تنظم «تمكين الشباب وتعزيز المواطنة الإيجابية»
«الشارقة للتراث» يبحث سبل تعزيز صون الموروث الثقافي مع زنجباز
«أبوظبي للتراث» تكرم شركاء نجاح «ليوا للرطب»
«بيئة أبوظبي»: 7900 سلحفاة بحرية في مياه الإمارة
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اقتصاد
عضويات «غرفة أبوظبي» تتجاوز 158 ألف شركة
28 يوليو 2025 18:06
غرفة أبوظبي
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عبدالله بن طوق لـ«الاتحاد»: 35 مليار درهم حجم الاستثمارات السياحية المتوقع في 2025
21 يوليو 2025
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