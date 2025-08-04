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علوم الدار

دعوة إماراتية للاعتراف بدولة فلسطين

4 أغسطس 2025 23:15

الاعتراف بدولة فلسطين
فلسطين
الاعتراف بفلسطين
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإماراتية
القضية الفلسطينية
المساعدات الإنسانية
الإمارات
عبدالله بن زايد
مساعدات الإمارات
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