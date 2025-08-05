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اقتصاد

الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس

5 أغسطس 2025 23:45

السعة المقعدية
الرحلات الجوية
الإمارات
حجوزات رحلات الطيران
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الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس
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