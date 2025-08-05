الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس

الأربعاء 6 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
غزة.. تحذيرات من تفشي «غيلان باريه» وغياب كامل للعلاج
بوتين يشكك في جدوى مهلة الرئيس الأميركي
لبنان يفوض الجيش بإعداد خطة لضمان «حصرية السلاح» بيده
بريطانيا تبدأ إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا
إسبانيا: لن نعترف أبداً بأي ضم للأراضي الفلسطينية
خبراء ومحللون فلسطينيون لـ«الاتحاد»: «المدينة الإنسانية» في غزة معتقل كبير تمهيداً للتهجير
مباحثات ليبية - أممية حول سبل دعم العملية السياسية
أستراليا: حل الدولتين أفضل فرصة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
المتحدثة باسم المبعوث الأممي لـ«الاتحاد»: عملة «الحوثي» الجديدة تعمق الانقسام وتسرع الانهيار الاقتصادي
السيسي: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية
مساعدات الإمارات إلى غزة.. نموذج عالمي في الإغاثة الإنسانية
«الأرصاد» يتوقع استمرار الأمطار حتى الجمعة
«الشارقة الخيرية» تستقبل طلبات المشاركة في العرس الجماعي الـ11
«كليفلاند أبوظبي» يقدم العلاج بالتجريف المائي لتضخم البروستات
تحديث نظام التحكم بإنارة جسور وأنفاق المشاة في أبوظبي
وزارة «الصحة» لـ«الاتحاد»: منصة موحدة للتراخيص الصحية العام المقبل
عبدالله بن سالم يترأس اجتماع المجلس التنفيذي للشارقة
سلطان بن أحمد يطلع على مشروعات «الشارقة لعلوم الفضاء»
نهيان بن زايد: الإمارات اكتسبت سمعة طيبة وتاريخاً عريقاً في مسيرة العمل الإنساني
«طرق دبي»: «الرصد الذكي» يرفع جودة تدريب السائقين
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس
5 أغسطس 2025 23:45
السعة المقعدية
الرحلات الجوية
الإمارات
حجوزات رحلات الطيران
السفر
رحلات الطيران
حركة السفر
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس
اليوم 23:45
اقتصاد
محافظ "المصرف المركزي" لـ"الاتحاد": اقتصاد الإمارات يحافظ على قوته في عامي 2025 و2026
اليوم 19:49
علوم الدار
دعوة إماراتية للاعتراف بدولة فلسطين
4 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©