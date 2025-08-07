كم ينفق سكان الإمارات على السياحة داخل وخارج الدولة؟

الخميس 7 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل
لبنان.. الاستقرار والإصلاح رهن بحصر السلاح بيد الدولة
انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 صياداً فلسطينياً ويطالب بإخلاء حي الزيتون
سوريا.. إحباط مخطّط إرهابي لتفجير كنيسة في طرطوس
20 قتيلاً بانقلاب شاحنة مساعدات في مخيم النصيرات بغزة
رئيس الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى روسيا
أكاذيب «سلطة بورتسودان».. محاولات يائسة لتغطية الإخفاقات الداخلية
الإمارات الأولى عالمياً في 10 مؤشرات تتعلق بسوق العمل
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: الإمارات ركيزة أساسية للجهود الإنسانية والإغاثية في غزة
«الصيد والفروسية» يختار «زعبيل فيد» راعياً رسمياً للعام الثاني
علَم الدولة يرفرف على أعلى قمة جبل في أوروبا
«التنمية الأسرية» تنظم ملتقى حوارياً مع كبار المواطنين
برلين تعلن عن سادس عملية مغادرة لرعايا ألمان وأقاربهم من غزة
«صوتك مسموع» تلتقي سكان منطقة أبوهيل
«مبادرون 8» للفتيات والفتيان ينطلق في الشارقة
525 حافظاً يجتازون المرحلة الأولى لـ«دبي الدولية للقرآن»
المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة لـ«الاتحاد»: ضمان أعلى معايير السلامة في تشغيل أنظمة الغاز بمباني أبوظبي
«الوطنية لحقوق الإنسان» تعقد ورشة تعريفية متخصصة
«إقامة دبي» توقّع مذكرة تفاهم مع فريق «شكراً لعطائك»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
كم ينفق سكان الإمارات على السياحة داخل وخارج الدولة؟
7 أغسطس 2025 22:02
السياحة الداخلية في الإمارات
السياحة
سكان الإمارات
القطاع السياحي
السياحة الداخلية
الإمارات
قطاع السياحة
الإنفاق السياحي
مجلس السفر والسياحة العالمي
السياحة في الإمارات
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
كم ينفق سكان الإمارات على السياحة داخل وخارج الدولة؟
اليوم 22:02
اقتصاد
الإمارات تتصدر السعة المقعدية لرحلات الطيران خلال أغسطس
5 أغسطس 2025
اقتصاد
محافظ "المصرف المركزي" لـ"الاتحاد": اقتصاد الإمارات يحافظ على قوته في عامي 2025 و2026
5 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©