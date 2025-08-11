مدة إقامة السياح في فنادق أبوظبي

الإثنين 11 أغسطس 2025
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
ألمانيا: وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل رد على خطتها
إسرائيل تقرر إبقاء قواتها منتشرة في شمال الضفة الغربية
الأردن يستضيف الثلاثاء اجتماعاً سورياً أميركياً لدعم دمشق
الإمارات: تصاعد التضليل من «سلطة بورتسودان»
رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات لـ «الاتحاد»: كليات جديدة وبرامج تعليمية مبتكرة في العام الأكاديمي المقبل
بدقة تصل إلى 90%.. أبوظبي توظّف تقنيات متقدمة لرسم خرائط مواطن الموائل البيئية
أمطار وبرد على مناطق بالدولة
525 حافظاً وحافظة في مرحلة التحكيم الأولى من «دبي الدولية»
خيرية الشارقة تختتم مخيمها الطلابي بزيارة دار المسنين
«الأعمال الخيرية العالمية» تطلق حملة المدارس «لنضيء مستقبلهم»
«إيكروم» تشارك في المدرسة الصيفية الدولية للشباب والتراث في البوسنة
«تريندز» يناقش سبل التعاون مع «الرقابة النووية»
«المخترعين الإماراتية» و«دبي للسيليكون» تحتفلان بـ «يوم التفوق الحرفي»
«مدينة شمسة» تقدم تجربة ترفيهية متكاملة للعائلات
نقل وتعديل خط استراتيجي للغاز الطبيعي في الشارقة
اختتام «وجهات دبي الصيفية»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
مدة إقامة السياح في فنادق أبوظبي
11 أغسطس 2025 18:59
السياحة
الفنادق
السياحة في الإمارات
دوري أبطال أوروبا
أميركا
أستراليا
نيوزيلاندا
قطاع السياحة
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
مدة إقامة السياح في فنادق أبوظبي
اليوم 18:59
اقتصاد
أكثر الدول استقطاباً للسياح في العالم خلال 2024
8 أغسطس 2025
اقتصاد
كم ينفق سكان الإمارات على السياحة داخل وخارج الدولة؟
7 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©