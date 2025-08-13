الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

75.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات بالنصف الأول من 2025

13 أغسطس 2025 18:54

مطارات الدولة
الإمارات
الطيران
السفر
السياحة
قطاع الطيران
المطارات
الناقلات الوطنية
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
75.4 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات بالنصف الأول من 2025
اليوم 18:54
اقتصاد
مدة إقامة السياح في فنادق أبوظبي
11 أغسطس 2025
اقتصاد
أكثر الدول استقطاباً للسياح في العالم خلال 2024
8 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©