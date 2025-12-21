الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السودان أكبر أزمة جوع في العالم

21 ديسمبر 2025 19:57

السودان
الجوع
الأمن الغذائي
الأطفال
بورتسودان
الأكثر مشاهدة
الأخبار العالمية
فيلق البراء.. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
اليوم 20:11
اقتصاد
فنادق العين.. أداء قياسي خلال الموسم الشتوي
اليوم 20:05
الأخبار العالمية
السودانيون يواجهون أكبر أزمة نزوح في العالم
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©