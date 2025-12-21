الأحد 21 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين بحاجة ملحة إلى دعم عاجل
الإمارات تواصل جهودها الإنسانية المكثفة لإغاثة أهالي غزة
السيسي: لا مشكلة مع إثيوبيا ومطلبنا حفظ حقوقنا بمياه النيل
واشنطن تطلق عملية ضد داعش في سوريا
دعوات إلى شراكة حقيقية لتشكيل الحكومة العراقية
الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في اليمن يبلغ ذروته
واشنطن: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريباً وستتبعها قوة دولية
5 قتلى بغارة إسرائيلية على مركز إيواء في غزة
مفاوضات أميركية روسية لإنهاء الحرب بأوكرانيا
الأمم المتحدة تحث رواندا على سحب قواتها من شرق الكونغو
مقتل 4 جنود بهجوم انتحاري في باكستان
ولي عهد رأس الخيمة: قيادتنا حريصة على متابعة شؤون المواطنين
الإمارات تعتمد علاجاً لمرضى ضمور العضلات الشوكي
محمد العلي: مراكز الفكر رافعة لترسيخ التضامن الإنساني وتحويله سياسات مستدامة
لجنة «يومكس وسيمتكس 2026» تتابع الاستعدادات التنظيمية والفنية
«الشارقة للضمان الاجتماعي» يناقش مركزه المالي وخططه المستقبلية
«الموارد البشرية» تفتح باب المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية
استئصال ورم بالمعدة لمواطنة في «برجيل الطبيّة» بأبوظبي
«النقل المتكامل» يوظف الذكاء الاصطناعي للتنبّؤ بالحوادث
القمر «فاي- 1».. منصة بحثية تعزز الوصول إلى الفضاء
الأخبار العالمية
فيلق البراء.. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
21 ديسمبر 2025 20:11
الإخوان المسلمين
الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان الإرهابية
جماعة الإخوان المسلمين
السودان
عبدالفتاح البرهان
داعش
وزارة الخزانة الأميركية
الولايات المتحدة
أميركا
الأكثر مشاهدة
الأخبار العالمية
فيلق البراء.. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
اليوم 20:11
اقتصاد
فنادق العين.. أداء قياسي خلال الموسم الشتوي
اليوم 20:05
الأخبار العالمية
السودانيون يواجهون أكبر أزمة نزوح في العالم
اليوم 20:01
