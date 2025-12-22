الإثنين 22 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الاتحاد»: الإمارات.. دور محوري لصياغة مستقبل صناعة الطيران المدني

22 ديسمبر 2025 20:18

الهيئة العامة للطيران المدني
سيف السويدي
الطيران المدني
الإمارات
قطاع الطيران
الطيران
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الاتحاد»: الإمارات.. دور محوري لصياغة مستقبل صناعة الطيران المدني
اليوم 20:18
الأخبار العالمية
فيلق البراء.. ذراع «الإخوان» العسكرية في السودان
21 ديسمبر 2025
اقتصاد
فنادق العين.. أداء قياسي خلال الموسم الشتوي
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©