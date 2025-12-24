مجلس إدارة «2 بوينت زيرو»

الأربعاء 24 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
جمعية الإغاثة الطبية: غياب الأدوية ينذر بمضاعفات مزمنة
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: نحتاج طواقم دولية لمعالجة الأجسام غير المنفجرة
فلسطين تطالب بتحرك لوقف الاستيطان الإسرائيلي
اتفاق لتبادل 2900 أسير بين الحكومة اليمنية والحوثيين
زيلينسكي: نقترب من «نتيجة حقيقية» بالمفاوضات
المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية» لـ«الاتحاد»: محمد بن زايد دوره جوهري في استئصال شلل الأطفال عالمياً
خلال العام الجاري.. «صندوق محمد بن زايد» يدعم 206 مشاريع لحماية 111 نوعاً مهدداً بالانقراض
خلال 2025.. حديقة الحيوان بالعين تحتفي بولادة 390 حيواناً
إقرار مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2026
جامعة الشارقة تطلق «جائزة الشباب للبحث العلمي والابتكار»
«الشؤون الإنسانية الدولية» ينظم برنامج «صناع محتوى التأثير الإنساني»
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي منصة لتمكين الشباب
تعاون بحثي بين «مواصلات رأس الخيمة» ومركز باحثي الإمارات
«أبوظبي للدفاع المدني» تؤكد دعمها مستهدفات «عام الأسرة 2026»
إطلاق مساق إطار الابتكار الحكومي لدولة الإمارات
