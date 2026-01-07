الأربعاء 7 يناير 2026
أبرز الأخبار
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
لبنان: الجيش نفذ إجراءات بسط سلطة الدولة جنوب الليطاني
«تحالف الراغبين»: أميركا ستشرف على وقف إطلاق النار في أوكرانيا
الجيش الإسرائيلي يقتحم جامعة بيرزيت ويتسبب بإصابات بين الطلبة
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: ملايين السودانيين يواجهون أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً
مصر وقطر تبحثان استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
موجة برد تجتاح أوروبا وتعطل حركة السفر
مواجهات بين الجيش السوري و«قسد» في حلب
«الهجرة الدولية»: 64 ألف نازح بولايات كردفان في السودان خلال 3 أشهر
أوروبا تدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل
محمد بن راشد: شكراً لابنتي موزة الفطيم وفريق عملها
«الفارس الشهم 3» تبدأ دورة جديدة من توزيع المساعدات في غزة
9 أدوار لأولياء الأمور في دعم تطبيق «التعلّم القائم على المشاريع»
عبدالله آل حامد: «الهيئة الوطنية للإعلام» قوة دفع إعلامية تنقل قصة الإمارات للعالم
شرطة دبي: استقدام وتوظيف الفئات المساعدة عبر المكاتب المرخصة فقط
«تنفيذي الشارقة» يوجِّه الجهات الحكومية بتطوير خدماتها وتسهيلها على المتعاملين
استعراض المشروع التحولي لمنظومة القبة الأمنية المتكاملة في رأس الخيمة
زراعة 20 ألف شجرة في الحدائق والأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية في دبي
شرطة أبوظبي تدشّن دورية البيئة في منطقة الظفرة
«الوطني» يناقش سياسة الصناعات الدوائية
اقتصاد
ميرال.. إنجازات استثنائية في 2025 ومرحلة جديدة من النمو في 2026
7 يناير 2026 09:30
ميرال
شركة ميرال
أبوظبي
محمد عبدالله الزعابي
