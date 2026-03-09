الثلاثاء 10 مارس 2026
أبرز الأخبار
هولندا ترسل فرقاطة إلى البحر المتوسط في مهمة حماية
ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران تسير أسرع من المخطط
اعتداء إيراني سافر يستهدف جامعة ومحطة تحلية مياه في البحرين
دبلوماسيون ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. انتهاك صارخ لأمن واستقرار الشرق الأوسط
المتحدث الإعلامي باسم «الأونروا» لـ «الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العملية التعليمية في غزة
خبراء لـ «الاتحاد»: «الإخوان».. ممارسات مشبوهة لتأجيج الصراع في السودان
أميركا وفرنسا تنصحان رعاياهما بمغادرة العراق في أقرب وقت ممكن
مستوطنون متطرفون يقتلون 4 فلسطينيين في الضفة الغربية
لبنان.. نصف مليون نازح خلال أسبوع من الحرب
اندلاع حريق بعد هجوم بمسيرات على مرفأ نفطي في جنوب روسيا
مشروع قرار خليجي أمام مجلس الأمن لإدانة الاعتداءات الإيرانية
إسبانيا تعلن إجلاء موظفي سفارتها في طهران
النرويج: انفجار السفارة الأميركية في أوسلو ربما يكون متعمداً
بابا الفاتيكان يدعو إلى الحوار ووقف العنف في الشرق الأوسط
الصين: أي ترتيبات أو آليات جديدة بشأن غزة يجب أن تعزز حل الدولتين
الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المنطقة
توغل جديد للجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 13 مسلحاً في «خيبر بختونخوا»
رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير الكويت في وفاة شهيدي الواجب
الإمارات: لا نسعى للانجرار إلى أي صراعات ونحتفظ بحقنا في حماية أمننا الوطني
علوم الدار
القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.. يقظة دائمة وجاهزية عالية
9 مارس 2026 19:09
القوات الجوية
الدفاعات الجوية الإماراتية
الإمارات
إيران
الصواريخ الباليستية
صواريخ باليستية
الصواريخ الباليستية الإيرانية
الطائرات المسيرة
علوم الدار
القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.. يقظة دائمة وجاهزية عالية
اليوم 19:09
علوم الدار
القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي: يقظة دائمة وجاهزية عالية لمواجهة مختلف المخاطر
8 مارس 2026
علوم الدار
«يوم زايد للعمل الإنساني».. أرقام من مسيرة العطاء في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
8 مارس 2026
