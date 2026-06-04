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40 مليار درهم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي في يناير 2026 بنمو 36%

5 يونيو 2026 01:21

التجارة الخارجية
أبوظبي
التجارة الخارجية غير النفطية
الإمارات
التجارة الخارجية لأبوظبي
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