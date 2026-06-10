الأربعاء 10 يونيو 2026
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حكومة الإمارات تعقد ورشة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية
الإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوّق الرقمي
أحوال الطقس في الإمارات غداً
سيف بن زايد يبحث سبل تعزيز التعاون مع نيوزيلندا
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية
ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية ويتوعد بالرد
الأمم المتحدة: استمرار تصاعد عنف المستوطنين بالضفة
تحذير فلسطيني من انهيار قطاع الخدمات الصحية
عون: انسحاب إسرائيل يمكّن لبنان من بسط سلطة الدولة
«إخوان السودان» مساعٍ ممنهجة لزعزعة الأمن الإقليمي
أميركا: زيادة ملحوظة بصادرات النفط عبر هرمز
قتلى ومصابون بهجمات روسية في أوكرانيا
النزاعات العالمية بلغت ذروتـها فـي 2025
الصين تدعو لإيقاف شامل لإطلاق النار
موريتانيا: إنقاذ ألف مهاجر خلال 10 أيام
اختطاف 39 شخصاً في نيجيريا
جهود «أم الإمارات» أمام «قمة المرأة» في إسطنبول
الإمارات من أفضل دول العالم لمنصات الذكاء الاصطناعي
سكرتير رئيس الجمهورية لشؤون سياسة الذكاء الاصطناعي الوطنية في كوريا: تعاون متنامٍ بين الإمارات وكوريا في التقنيات المتقدمة
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علوم الدار
ريادة عالمية للإمارات في إدارة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات
10 يونيو 2026 18:42
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فنادق أبوظبي.. أداء متميز في يناير وفبراير 2026
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علوم الدار
ريادة عالمية للإمارات في إدارة الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات
اليوم 18:42
علوم الدار
600 ألف منشأة تطبق نظام حماية الأجور الجديد
5 يونيو 2026
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