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علوم الدار

3 مستشفيات تبتكر مشاريع نوعية لدعم التميز في الخدمات التمريضية

10 يونيو 2026 18:57

الإمارات
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مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الرعاية الصحية
الالتهاب الرئوي
التمريض
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3 مستشفيات تبتكر مشاريع نوعية لدعم التميز في الخدمات التمريضية
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