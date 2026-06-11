أداء قوي لبنوك أبوظبي خلال شهر أبريل

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حوار «تريندز» الاستراتيجي: صراع «المضائق البحرية» يهدّد بتفاقم أزمة أسواق الطاقة وخطوط التجارة
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استبدال جزئي لمفصل الركبة بتقنيات الروبوت في «ياس كلينك»
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