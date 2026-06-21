كيف تستثمر في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد؟

الأحد 21 يونيو 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
الذكاء الاصطناعي يكشف ما يخفى على عيون حكام كأس العالم
«دبي للرطب» يُطلق «شوط تمرة البيت» لترسيخ قيمة النخلة
الحمرية تواصل فعاليات «صيف آمن وسعيد» ببرامج توعوية
ثلاثة مفقودين في نهر الراين والشرطة ترجح الأسوأ
أحمد السقا يخوض تجربة عالمية
منصور بن زايد: الشيخ زايد كان مدرسة في الحكمة
الصين تُفعّل المستوى الرابع من الطوارئ لمواجهة كوارث جيولوجية
«حكماء المسلمين» يدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر
أمينة خليل تخوض تجربة «الأمير»
8 خطوات للسيطرة على «الصداع النصفي»
صقر غباش: التعاون الاقتصادي والبرلماني بين دول المنطقة الأورو- متوسطية والخليج ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
«صنّاع المحتوى الثقافي» يختتم فعالياته بتجربة متكاملة في السرد الرقمي والإنتاج الإبداعي
«العلاج بالفن» ورشة لـ «دبي لرعاية النساء والأطفال»
شرطة دبي تضبط تشكيلاً عصابياً يُقرصن قنوات فضائية مشفرة
سبعة قتلى جراء انفجارين في باكستان
الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرّري زلزال الفلبين
برعاية ولي عهد رأس الخيمة.. إقامة العرس الجماعي الـ 15
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس «إيبولا» بالكونغو الى 245
موجة حر ترفع مستويات الإنذار في أوروبا
حريق هائل يدمر منتجعًا في الدومينيكان
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد
كيف تستثمر في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد؟
21 يونيو 2026 22:38
صكوك الخزينة
إصدارات الصكوك
إصدارات الصكوك بالإمارات
الاكتتاب
الصكوك
الإمارات
الصكوك الوطنية
سوق دبي المالي
الأكثر مشاهدة
اقتصاد
كيف تستثمر في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد؟
اليوم 22:38
علوم الدار
"الإمارات الصحية" لـ"الاتحاد": 120 ألف فحص قدمها برنامج "اطمئنان"
اليوم 17:34
اقتصاد
كيف يستفيد الأفراد من صكوك الخزينة الحكومية؟
19 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©