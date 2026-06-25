الخميس 25 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"توحيد الصفّ لاستئصال الآفة".. حملة أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

25 يونيو 2026 18:47

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
مخاطر المخدرات
أضرار المخدرات
مكافحة المخدرات
الإمارات
اليوم العالمي لمكافحة المخدرات
المخدرات
زايد بن حمد بن حمدان
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
"توحيد الصفّ لاستئصال الآفة".. حملة أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
اليوم 18:47
علوم الدار
تعرف على مواعيد وأسعار تذاكر قطار الركاب
24 يونيو 2026
علوم الدار
رحلة قطار الركاب الإماراتي.. مراحل التشغيل والتوسع
23 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©