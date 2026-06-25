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الذكاء الاصطناعي يكتشف غذاء أسلاف البشر قبل ملايين السنين
الإمارات تؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين
محللون وحقوقيون لـ «الاتحاد»: استهداف الجيش للمنشآت يعمّق معاناة السودانيين
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منظمات دولية تؤكد رفض مخططات الاستيطان بالضفة الغربية
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«الطاقة الذرية»: المنشآت النووية الإيرانية ستخضع للتفتيش
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أحمد بن محمد يعزي في وفاة جمعة الفلاسي وريسه القمزي
فتح باب القبول والتسجيل للدفعة الـ 28 في «الشارقة للعلوم الشرطية»
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كيف يتم تخصيص وتداول صكوك الخزينة؟
25 يونيو 2026 21:30
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