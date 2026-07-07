الثلاثاء 7 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نتائج استثنائية لمنظومة "السفر الذكي" بدبي

7 يوليو 2026 18:21

السفر الذكي
حركة السفر
الإمارات
السفر
دبي
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
نتائج استثنائية لمنظومة "السفر الذكي" بدبي
اليوم 18:21
علوم الدار
الإمارات تقود التحول نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
3 يوليو 2026
الرياضة
أوليسيه.. بلاتيني الجديد
2 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©