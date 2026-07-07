الثلاثاء 7 يوليو 2026
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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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رئيس الدولة يستقبل وفد مؤسسة الإمارات
محمد بن راشد لمنتخب مصر: ستبقون أبطالاً في عيون كل العرب
الإمارات تُدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة القطرية "الركيات"
نادي دبي للصحافة يُطلق النسخة الثالثة من «البودكاست العربي»
نموذج ذكاء اصطناعي يتنبأ بالرواتب ويحدد المهارات الأعلى أجراً
محمد بن راشد: نبحث عن أجمل الأصوات القرآنية لنحتفي بهم في شهر رمضان
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان "التوصل إلى اتفاق"
توقعات الأرصاد للطقس في الإمارات غداً
برعاية رئيس الدولة وتوجيهات ومتابعة منصور بن زايد.. «مهرجان الشيخ زايد الصيفي» يفتح أبوابه أمام المشاركين
ألمانيا تدعو إلى تحميل إيران تكاليف إزالة الألغام في هرمز
22 قتيلاً بغارات روسية مكثفة على كييف
لجنة إدارة غزة تعلن جاهزيتها لتسلم إدارة القطاع
الأمم المتحدة تحذر من تجاهل مؤشرات الجرائم الجماعية
مقتل وإصابة 330 طفلاً خلال 6 أشهر في السودان
تفاهم خليجي - إيطالي لتعزيز آفاق التعاون
تحت رعاية «أم الإمارات».. اختتام البرنامج التدريبي «مزارعات المستقبل»
«شخبوط الطبية» تعتمد تقنية تنظيم ضربات القلب ثنائي الحجرات
«التعليم العالي» تلغي ترخيص كلية هورايزون الجامعية
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تحصل على اعتماد الجودة
عودة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار
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اقتصاد
177 مليار درهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال 2025
7 يوليو 2026 23:00
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الاستثمارات
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177 مليار درهم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال 2025
اليوم 23:00
علوم الدار
نتائج استثنائية لمنظومة "السفر الذكي" بدبي
اليوم 18:21
علوم الدار
الإمارات تقود التحول نحو الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية
3 يوليو 2026
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