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علوم الدار

"الإمارات الصحية" لـ"الاتحاد": تطبيق منظومة رقمية وتشغيلية متقدمة لحجز المواعيد

11 يوليو 2026 14:00

مراكز الرعاية الصحية
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قطاع الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
قطاع خدمات الرعاية الصحية
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