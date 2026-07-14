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علوم الدار
التدريب التخصصي للمعلمين.. من يستهدف؟ وماذا يشمل؟
14 يوليو 2026 21:00
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أطباء ومختصون لـ"الاتحاد": تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي خطوة وطنية استباقية
12 يوليو 2026
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