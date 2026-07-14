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علوم الدار

التدريب التخصصي للمعلمين.. من يستهدف؟ وماذا يشمل؟

14 يوليو 2026 21:00

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التدريب التخصصي للمعلمين.. من يستهدف؟ وماذا يشمل؟
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