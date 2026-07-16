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الرياضة

رقم تاريخي جديد يضاف لمسيرة الأرجنتين في المونديال

16 يوليو 2026 18:20

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رقم تاريخي جديد يضاف لمسيرة الأرجنتين في المونديال
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