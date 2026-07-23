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"دي بي ورلد" وهيئة موانئ الفجيرة توقعان اتفاقاً لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب

23 يوليو 2026 10:00

موانئ دبي
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موانئ الفجيرة
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"دي بي ورلد" وهيئة موانئ الفجيرة توقعان اتفاقاً لإنشاء محطتين جديدتين على بحر العرب
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