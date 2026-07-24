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علوم الدار

"الإمارات للدواء" لـ"الاتحاد": اتخاذ التدابير بحق 71 مصدراً تسوق مادة غير مرخصة لتنحيف الجسم

24 يوليو 2026 20:15

مؤسسة الإمارات للدواء
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تنحيف الجسم
التنحيف
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"الإمارات للدواء" لـ"الاتحاد": اتخاذ التدابير بحق 71 مصدراً تسوق مادة غير مرخصة لتنحيف الجسم
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