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علوم الدار

"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027

30 يوليو 2026 01:37

العام الدراسي المقبل
العام الدراسي الجديد
وزارة التربية والتعليم
العام الدراسي
انطلاق العام الدراسي الجديد
الإمارات
الزي المدرسي
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"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
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