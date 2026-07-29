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الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على حل لغز آلام الحوض المزمنة
تحذيرات من تداعيات الهجمات الإيرانية العدوانية ضد دول المنطقة
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«اليونيسف» لـ«الاتحاد»: مخاوف من انهيار كامل للخدمات الأساسية في غزة
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أمين عام لجنة إزالة التمكين لـ«الاتحاد»: تفكيك نفوذ «الإخوان» في السودان يتطلب إصلاحاً مؤسسياً عميقاً
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خبراء: تنظيم وصول الأطفال إلى منصات «التواصل» يعزز سلامتهم الرقمية
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«الإمارات للدواء» تطبّق نموذج «التخزين لدى الغير»
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النيابة العامة للدولة تستعرض اختصاصاتها وتجربتها في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
دراسة أكاديمية تناقش ملامح مستقبل الطائرات المسيَّرة المدنية
«تريندز للتدريب» ينظّم النسخة الثانية من «باحثو الغد»
«التنمية الأسرية» تنظم تدريباً لمتطوعي الرعاية البديلة
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"التربية" تتيح الزي المدرسي استعداداً للعام الدراسي 2026-2027
30 يوليو 2026 01:37
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وزارة التربية والتعليم
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"الإمارات العالمية للألمنيوم" لـ"الاتحاد": تقدُّم قوي في إعادة تشغيل عمليات الشركة بـ"الطويلة"
26 يوليو 2026
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