بقيادة الإمارات.. «الدرع الأخضر 2026» تكافح الجريمة البيئية في الأمازون

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واشنطن: بدء جولة جديدة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في روما
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تركيا تحذّر من تداعيات التصعيد في البحر الأسود
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