الأربعاء 5 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استقطاب 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية

5 أغسطس 2026 18:59

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
القسطرة القلبية
الرعاية الصحية
زراعة الأعضاء
العمليات الجراحية
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
استقطاب 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية
اليوم 18:59
علوم الدار
حضور قوي للقوى العاملة النسائية في القطاع الخاص
4 أغسطس 2026
علوم الدار
بقيادة الإمارات.. «الدرع الأخضر 2026» تكافح الجريمة البيئية في الأمازون
4 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©