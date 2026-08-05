استقطاب 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية

الأربعاء 5 أغسطس 2026
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
أم القيوين
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
برامج
المزيد
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
تسجيل الدخول
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
الذكاء الاصطناعي
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
مواقيت الصلاة
الأحوال الجوية
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
بودكاست
أخبار اقتصادية
أسواق
أسهم
عملات
سلع
أبرز الأخبار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات اليوم
قتيل وإصابات بغارة إسرائيلية على لبنان
افتتاح المرحلة الأولى من جناح الشيخة فاطمة للجراحة النسائية والتوليد في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية
رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة
بتوجيهات حمدان بن محمد.. بدء تنفيذ مشروع «إضاءات خور دبي» لتحويله إلى وجهة ليلية عالمية
الشرطة البريطانية: 4 مصابين بعملية طعن واعتقال امرأة
توقعات أحوال الطقس في الإمارات غداً
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن تمرين لقياس الجاهزية
نيابة عن رئيس الدولة.. أحمد الفلاسي يحضر افتتاح دورة ألعاب المستقبل 2026 في أستانا
الإمارات: آثار تغير المناخ تظهر في التحديات المرتبطة بالمياه
لبنان يعلن ضبط صواريخ «غراد» مهربة من سوريا
«الخماسية» تكثف مشاوراتها لدفع العملية السياسية في السودان
واشنطن: اتفاق مرتقب مع إيران لفتح «هرمز»
الدول الوسيطة تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ «خطة غزة»
11 ألف مريض سرطان محرومون من الرعاية في غزة
استهداف سفينة بضائع بمقذوف قرب مضيق هرمز
«الغذاء العالمي»: السودان يواجه أكبر أزمة جوع بالعالم
المستوطنون يصعدون هجماتهم بالضفة الغربية
1000 هجوم على مرافق غزة الصحية
«الوثبة للرطب» يتوّج الفائزين بـ «أكبر عذج»
أسواق المال
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار
استقطاب 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية
5 أغسطس 2026 18:59
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الذكاء الاصطناعي
الإمارات
القسطرة القلبية
الرعاية الصحية
زراعة الأعضاء
العمليات الجراحية
الأكثر مشاهدة
علوم الدار
استقطاب 41 طبيباً زائراً أجروا 254 عملية جراحية
اليوم 18:59
علوم الدار
حضور قوي للقوى العاملة النسائية في القطاع الخاص
4 أغسطس 2026
علوم الدار
بقيادة الإمارات.. «الدرع الأخضر 2026» تكافح الجريمة البيئية في الأمازون
4 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©