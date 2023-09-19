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"قضاء أبوظبي" تحذر من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة

«قضاء أبوظبي»
19 سبتمبر 2023 08:47

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، الجمهور من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت عبر حسابها الرسمي في منصة إكس فيديو توعوي.. لمجتمع أكثر أمناً وحماية رقمية.

وأوضحت الدائرة أن تلك الإعلانات تتخذ شكل إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية استقدام عمالة مساعدة في أقرب وقت وبمقابل مبالغ مالية بسيطة مصحوبة بصورة أو مقطع فيديو للعاملة.

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  • "قضاء أبوظبي" تحذر من الانسياق وراء عروض المكاتب الوهمية لاستقدام العمالة المساعدة

 

المصدر: وكالات
العمالة المساعدة
قضاء أبوظبي
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