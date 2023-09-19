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عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة

عبدالله بن زايد
19 سبتمبر 2023 09:54

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي جيمس كليفرلي، وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث علاقات الصداقة، وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، وذلك في إطار "الشراكة من أجل المستقبل" التي تجمع بين البلدين.

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وكليفرلي مخرجات زيارة العمل التي قام بها سموه إلى لندن في شهر مايو الماضي، والتي شهدت انعقاد الحوار الاستراتيجي الأول بين البلدين، كما ناقشا عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزيران الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين رسخا نموذجا متطورا للشراكة من أجل المستقبل الداعمة لأهدافهما التنموية ورؤيتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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وأشار سموه إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار التاريخي حول التسامح والسلام والأمن الدوليين في شهر يونيو الماضي، يعد ثمرة للتعاون البنّاء والشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، موضحا أن البلدين يعملان معا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش في العالم والسعي بشكل مستمر إلى بناء السلام وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

 

 

 
 
 
 
 

           

المصدر: وام
الإمارات
نيويورك
عبد الله بن زايد
المملكة المتحدة
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