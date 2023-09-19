الأربعاء 20 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"بلدية أبوظبي" تحذّر من إسكان العمال في المواقع الإنشائية

"بلدية أبوظبي" تحذّر من إسكان العمال في المواقع الإنشائية
19 سبتمبر 2023 12:49

أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أهمية الالتزام بحظر إسكان الفنيين والعمال في المواقع الإنشائية، مؤكدة ضرورة إسكانهم في السكنات العمالية المخصصة لهم، وذلك تطبيقاً للقوانين المعمول بها في الإمارة، وحماية لصحتهم وسلامتهم، ولتوفير بيئة مناسبة وإيجابية لهم.

وأطلقت البلدية في هذا الصدد، حملة توعوية تهدف إلى توعية أصحاب العقارات والشركات في أبوظبي وضواحيها بشأن الالتزام بالقوانين والضوابط التي توفر بيئة سكن آمنة وصحية لجميع العمال، تقوم بتنفيذها وفق محورين رئيسيين الأول ميداني ويتمثل بقيام مفتشي البلدية بجولات ميدانية على المواقع الإنشائية، وسكنات العمال للتوعية بالمعايير المطلوبة في سكن العمال لحماية صحتهم وسلامتهم، والتحذير من الآثار السلبية التي قد تنجم عن إسكان العمال في المواقع الإنشائية، والتبعات القانونية والجزائية المترتبة على هذا الفعل.

أخبار ذات صلة
بلدية أبوظبي تنظم جلسة «الرقابة والتفتيش» للحفاظ على المظهر العام للمدينة
«بلدية أبوظبي» تحتفي بمهندسيها

ويتمثل المحور الثاني للحملة في بث رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات الرسمية لبلدية مدينة أبوظبي، وإرسال آلاف الرسائل النصية التي تستهدفت تثقيف المعنيين في شركات المقاولات والاستشاريين والمسؤولين عن المواقع الإنشائية، وتوضيح التزاماتهم تجاه العمال، وخصوصاً ما يتعلق بتوفير السكن الحضاري والملائم الذي يحفظ صحتهم وسلامتهم.

ودعت البلدية خلال الحملة شركات المقاولات والمسؤولين عن السكنات العمالية إلى الإلمام والالتزام بمتطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في مساكن العمال النظامية، مؤكدة أن تطبيق هذه المعايير إلزامي نظراً لنتائجها الإيجابية على الشركات والعمال في هذه السكنات على حد سواء.

 

 

 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
العمال
المواقع الإنشائية
آخر الأخبار
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
الرياضة
العين يُلحق أكبر خسارة بباختاكور في ملعبه خلال 20 عاماً
اليوم 19:14
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
الرياضة
منتخبنا الوطني يُواجه الكويت ولبنان ودياً في «معسكر أكتوبر»
اليوم 19:09
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
الرياضة
7 دراجين يشاركون في «الآسياد»
اليوم 19:06
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
علوم الدار
ارتفاع إجمالي الإنفاق في قطاع الفضاء بدولة الإمارات 6.61% في عام 2021
اليوم 19:05
اتحاد الطائرة يستحدث نظام «التسجيل الإلكتروني» للمباريات
الرياضة
اتحاد الطائرة يستحدث نظام «التسجيل الإلكتروني» للمباريات
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©