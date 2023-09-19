شرطة رأس الخيمة تطلق "سياقة بدون هاتف .. وعي والتزام"

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعوية مرورية، تحت شعار "سياقة بدون هاتف .. وعي والتزام" وذلك في إطار مبادرات وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق وتعزيز الأمن والأمان.

وتستهدف الحملة، توعية أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور وعدم الانشغال بغير الطريق كالانشغال بالهاتف المتحرك وتطبيقاته أثناء القيادة، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية المهلكة، وحفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وحذّر العقيد الدكتور محمد عبد الله البحار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، من السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السائقين وتشغلهم عن الطريق، أثناء قيادة المركبة، لافتاً إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ، بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من الملهيات والسلوكيات السلبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، تكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية مؤسفة، نتيجة الانشغال بالهاتف وعدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

وأكد العقيد الدكتور البحار، أهمية تفادي كل ما من شأنه أن يشغل السائق عن الطريق ويؤدي إلى الإهمال وعدم الانتباه كالتحدث بالهاتف أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه كلما زادت درجة تركيز السائق خلال القيادة زادت درجة قدرته على تفادي المخاطر وتجنب كل ما قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

ولفت إلى أن المادة 32 من قانون السير والمرور تنص على أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف والانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة، تكون غرامتها 800 درهم وأربع نقاط مرورية، متمنياً من الجميع تفادي العقوبات والغرامات المرورية، وتعزيز الأمن والسلامة في الطرق.