تزويد «سائقي الدليفري» بمهارات السلامة على الطرق

دبي (الاتحاد)

كرَّمت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، الشركات المتعاونة بشكل إيجابي ومثمر في توعية وتدريب شركات التوصيل، ومنها شركة «ديليفرو».

واستكملت «ديليفرو الإمارات» البرامج التدريبية للسائقين الموضوعة من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي. تم إطلاق المبادرة على مدار 10 أشهر لتزويد كامل أسطول سائقي ديليفرو في دبي بالمعرفة والمهارات الأساسية المتعلقة بالسلامة على الطرق وأفضل الممارسات، والامتثال للأنظمة، بالإضافة إلى تعزيز فهم قوانين العمل في الإمارات العربية المتحدة والفروق الثقافية. وتم تطوير البرنامج التدريبي من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمال، ويتم تقديمه للسائقين أسبوعياً، على أن تقام الجلسة الأخيرة في 13 سبتمبر.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي: «نشكر (ديليفرو الإمارات) على تعاونهم معنا لتقديم برامج تدريبية شاملة للسائقين»، موضحاً أن ضمان سلامة سائقي التوصيل هو مسؤولية مشتركة، وقد استطعنا عبر هذا التعاون من تزويد السائقين بالمعرفة والمهارات اللازمة.