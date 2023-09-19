منتدى للتعاون بين جامعتي الإمارات وسنغافورة

العين (الاتحاد)

انطلقت مؤخراً أعمال منتدى التعاون البحثي بين جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سنغافورة الوطنية، بحضور الدكتور أحمد مراد - النائب المشارك للبحث العلمي، والدكتور محسن شريف - مدير مكتب البحوث والمشاريع المموّلة في جامعة الإمارات، والبروفيسور جي باول تشين من جامعة سنغافورة الوطنية والوفد المشارك من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعتين والباحثين وطلبة الدراسات العليا، وذلك لمناقشة الأبحاث المشتركة القائمة بين الطرفين وأوجه التعاون العلمية والأكاديمية.

وأوضح الدكتور أحمد مراد «أن تحقيق رؤية جامعة الإمارات- جامعة المستقبل، في تطوير التعاون الاستراتيجي عبر البحث العلمي المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المرموقة، يُعدّ أولوية تُسهم في تعزيز السمعة الدولية وجودة الإنتاج العلمي للجامعة».