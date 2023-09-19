جامعة خليفة تستعرض مزايا تقنيات الاندماج النووي

مريم بوخطامين (أبوظبي)

أعلن مركز الإمارات للتكنولوجيا النووية في جامعة خليفة بالتعاون مع شركة توكاماك إنيرجي، الشركة البريطانية المتخصصة في مجال توليد الطاقة عن طريق الاندماج النووي، إطلاق فعالية «التركيز على الاندماج النووي» والذي يستهدف منه استعراض مصدر جديد ونظيف وآمن وقليل التكلفة للطاقة في المستقبل، وهو الحدث الأول من نوعه في هذا السياق الذي يتم تنظيمه في دولة الإمارات قبل انطلاق القمة العالمية للمناخ «كوب 28». وأوضح د. سعيد العامري مدير معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية وأستاذ جامعي مساعد في الهندسة الميكانيكية والطاقة النووية بجامعة خليفة، أن تكنولوجيا الاندماج النووي، يعد أحد المواضيع الرئيسة في مؤتمر المناخ «كوب 28» والذي سيسهم خلق عالم امن خال من الانبعاثات الضارة عبر مكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وأكد العامري أن هذه الفعالية تعد منصة لتبادل المعرفة وعقد اللقاءات، خاصة أنها تسلط المزيد من الضوء والمعرفة حول على آليات الحصول على مصدر للطاقة طويل الأمد يستخدم موارد متوافرة وشرح الكيفية التي يمكن من خلالها تفادي إنتاج غازات الاحتباس الحراري أو النفايات الإشعاعية طويلة الأمد.