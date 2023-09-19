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«حماية الدولي» يعقد ورشة خاصة للمُرشدين الأكاديميين

«حماية الدولي» يعقد ورشة خاصة للمُرشدين الأكاديميين
20 سبتمبر 2023 01:46

دبي (الاتحاد)

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نظم مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ورشة تدريبية للمرشدين الأكاديميين في «الوقاية من المخدرات»، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، وبمشاركة 29 مرشداً أكاديمياً. 
وقال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن الورشة يحاضر فيها مجموعة متميزة من محاضري مركز حماية الدولي من خلال العديد من المحاور، ناقلين خبراتهم التراكمية الميدانية والمعرفية للمُرشدين ليتمكنوا من التعرف على بوادر الظواهر السلبية.
وأوضح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسعى ومن خلال مهام أقسام مركز حماية الدولي، إلى رفع مستوى الوعي المعرفي لدى المجتمع بشكل عام والعاملين في القطاع التعليمي بشقيه الإداري والتدريسي بشكل خاص، لنقل مفهوم المعرفة السلوكية من ضباط مكافحة المخدرات إلى العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الورشة تحتوي على العديد من المعلومات منها أنواع المخدرات وطرق إخفائها، وأهم العوامل النفسية المُحفزة على تعاطي المخدرات مثل الضغوط النفسية والرهاب الاجتماعي والقلق والاكتئاب والفشل وغيرها من الأسباب، وكيفية التعامل معها بشكل صحيح.

 

مركز حماية الدولي
مكافحة المخدرات
شرطة دبي
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