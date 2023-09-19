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«نيويورك أبوظبي» تطلق ماجستير إدارة الأعمال

«نيويورك أبوظبي» تطلق ماجستير إدارة الأعمال
20 سبتمبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أميركية رائدة، وكلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، أمس، عن إطلاق برنامج «ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي»، وهو برنامج جديد بدوام كامل ولمدّة عام دراسي واحد لنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
وقالت ليندا جي ميلز، رئيس الجامعة في الولايات المتحدة الأميركية: «يعد إنشاء برنامج ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي لماجستير إدارة الأعمال مناسبة تاريخية حقاً.
يأتي إطلاق هذا البرنامج - وهو أول برنامج ماجستير أعمال تقدمه جامعة نيويورك أبوظبي، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع كلية ستيرن بجامعة نيويورك - ليشكّل مرحلة جديدة وهامة في تطور جامعة نيويورك أبوظبي المستمر، وخطوة كبيرة إلى الأمام في تحقيق الرؤية التي وضعتها جامعة نيويورك وشركاؤنا في أبوظبي لهذه المؤسسة الرائدة منذ انطلاقها».
ومن المقرّر أن يستقبل برنامج «ستيرن في جامعة نيويورك أبوظبي» الدفعة الأولى من الطلاب في شهر يناير من عام 2025. وقال راغو سوندارام، عميد كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك: «يشكّل إطلاق هذا البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثاً مهماً بالنسبة للطلاب الراغبين بنيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في العالم خلال عام دراسي واحد فقط، حيث يمكّنهم البرنامج من بناء مستقبل مهني واعد في هذه المنطقة التي تشهد نمواً متسارعاً».
ومن خلال هذا التعاون الجديد، تواصل شركة «تمكين»، وهي شريك جامعة نيويورك في دولة الإمارات، دعمها لجامعة نيويورك أبوظبي لترسيخ مكانة الجامعة كمركز للتميز الأكاديمي على المستويين المحلي والعالمي. 

 

جامعة نيويورك أبوظبي
إدارة الأعمال
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