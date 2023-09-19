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جامعة أبوظبي تطرح 5 برامج بكالوريوس جديدة

التخصصات تتماشى مع المهارات المطلوبة في سوق العمل (من المصدر)
20 سبتمبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، في إطار حرصها على التطوير الدائم لبرامجها الدراسية وتقديم تجربة أكاديمية شاملة للطلبة، طرحها خمسة تخصصات بكالوريوس جامعية جديدة معتمدة من قبل «مفوضية الاعتماد الأكاديمي»، التابعة للحكومة الاتحادية ، والمنوط بها ضمان جودة التعليم العالي في البلاد. ويأتي إطلاق هذه البرامج الدراسية لتتماشى مع التخصصات والمهارات المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، ولتمكين الطلبة من إطلاق العنان لإمكاناتهم وتحقيق النجاح عبر الاستعداد التام لمتطلبات مِهن المستقبل. 
تشمل البرامج المعتمدة «بكالوريوس إدارة الأعمال في المالية والتكنولوجيا المالية»، و«بكالوريوس في إدارة الأعمال»، و«بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة»، و«بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الموارد البشرية»، و«بكالوريوس إدارة الأعمال في اتصالات التسويق الإلكتروني». وتولي هذه البرامج اهتماماً بالغاً بالتكنولوجيا وإدارة البيانات والاستدامة، إضافةً إلى إثراء التفكير النقدي وحل المشكلات والذكاء العاطفي وريادة الأعمال. وسيغطي كل برنامج موضوعات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل الأعمال والتكنولوجيا الرقمية ورياضيات الأعمال.
رؤية أبوظبي
قال الدكتور باري أوماني، عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي: «عمدت كلية إدارة الأعمال إلى تصميم تخصصات جامعية تنسجم ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتلبي متطلبات سوق العمل سريع التطور. ونهدف، من خلال طرح هذه البرامج، إلى تخريج طلبة يمتلكون المهارات التي تبحث عنها شركات الأعمال المعاصرة، وتوسيع أفق التعلم لديهم. ونحن في جامعة أبوظبي نؤكد التزامنا الراسخ بتقديم تعليم عالمي المستوى لطلبتنا، ودعمهم خلال مسيرتهم الأكاديمية ورفدهم ببرامج حديثة ومتطورة، قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.»

جامعة أبوظبي
الاعتماد الأكاديمي
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