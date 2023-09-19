مجلة دولية تشيد بتفرد شرطة أبوظبي عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت المجلة الدولية للعلوم والإدارة الشرطية بتفرد القيادة العامة لشرطة أبوظبي عالمياً في تبنيها لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة كإطار فعّال في تحقيق التميّز التنظيمي للأجهزة الشرطية، لافتة إلى دورها الريادي في جائحة كوفيد- 19 خلال الفترة 2020 - 2022، والتي قدّمت خلالها نموذجاً استثنائياً يتميّز بالمرونة ويواكب التغيّرات المتسارعة حول العالم.

وتناولت المجلة إنجازات التطوّر المؤسسي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي خلال الأعوام الماضية، في دراسة تحليلية بعنوان «تطوير التميُّز التنظيمي: تطبيق المقارنة المعيارية لتوجيه وقياس أداء الأجهزة الشرطية - دراسة حالة شرطة أبوظبي».

وسلطت الدراسة الضوء على رحلة شرطة أبوظبي نحو التميّز والريادة من خلال تبنيها لنموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM»، وصولاً إلى حصولها على تصنيف 6 نجوم في جائزة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة العالمية، كأول جهة شرطية على مستوى العالم تحقق هذا الإنجاز وفق نموذج التميّز الأوروبي لعام 2020.

واتبعت دراسة الحالة منهجية الوصف التحليلي، حيث استندت إلى أكثر من ألف صفحة من الوثائق التي تُبرز رحلة شرطة أبوظبي في تحقيق أعلى معايير الجودة في التميّز المؤسسي على مستوى العالم، والتمعّن في دورها الرائد ضمن العديد من المجالات الشرطية المهمة مثل الشرطة المجتمعية، إلى جانب اعتمادها المقارنات المعيارية الدولية مع ممارسات أجهزة الشرطة حول العالم.

وشارك في الدراسة خُبراء وباحثون في التميّز التنظيمي والعمل الشرطي من حول العالم، منهم: د. بيتر نيرود، أستاذ مشارك في مركز «جيري لي» لعلم الجريمة التجريبي بجامعة كامبريدج البريطانية، والعميد خلفان عبدالله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، والدكتور أماندا ديفيدز، باحثة وخبيرة في الشرطة والأمن وإدارة الطوارئ والتعليم، والدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان بأبوظبي.

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