من أبوظبي.. «القاضي الرحيم» لقضاة العالم: احكموا بـ«روح القانون»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر القاضي فرانشيسكو كابريو، رئيس القضاة في محكمة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند الأميركية، أن تطبيق القانون «بشدة» مع الجميع أمر غير ملائم، موضحاً أن أي حكم قضائي يخضع لتقدير القاضي، حيث لكل قضية ملابسات، كما أن لكل شخص ظروفه.

وللمرة الثانية، يزور القاضي الأميركي ذائع الصيت الإمارات، وسط حفاوة تليق بمن عرف بأنه «القاضي الرحيم».

ومن أبوظبي، وجَّه كابريو رسالة لقضاة العالم، دعاهم فيها إلى التعامل بروح القانون، والنظر بالقضايا بتفهّم وتعاطف، حيث لكل قضية ملابساتها وظروفها.

وقال: «كقضاة، ليس علينا دائماً أن نطبق القانون بشدة، فالأمر يتوقف على تقدير القاضي لكل قضية استناداً إلى ظروف الأشخاص الذين يقفون أمامه».

وتابع: «يجب أن نستمع إلى هؤلاء الأشخاص بعناية، وننظر فيما يقولونه قبل أن نصدر حكمنا»، مضيفا: «أتمنى دائماً أن يكون هناك تفهم وتعاطف مع هؤلاء الأشخاص».

وحول أدائه خلال المحاكمات، أوضح كابريو، المعروف بإنسانيته وأحكامه التي تميزت بالرأفة والتفهم لظروف الماثلين أمامه، أنه كان محظوظاً للغاية، حيث تعلم جميع هذه الدروس من والديه في سن مبكرة جداً، وكان يعتبرهما قدوة له.

وقال «اكتسبت تصرفاتي ليس فقط من خلال تعليمهما لي، ولكن أيضاً من خلال كيفية تعاملهــما مع النـــاس بشكل عــام، ســواءً كانوا أفراداً في العائلة أو أي شخص آخر كانوا يتعاملان معــه... هـذه هــي الخبرة القيمة التي حملتها معي حتى يومنا هذا».

وأضاف: «لاحظت أن تبني روح القانون ضروري، ليس فقط بين الأفراد، بل أيضاً بين المجتمعات، وفي بعض الحالات بين الولايات، وكذلك الدول».

وتابع: «أعتقد أن التأثير الذي يكون على الأشخاص الذين يمثلون أمامي في المحكمة عندما أتعامل معهم بروح القانون هو أنهم يحاكون تلك الروح في حياتهم العائلية وصفقاتهم التجارية ومشاركاتهم في المجتمع، كما أنها تؤثر وتنتشر في هذا المجتمع».

وحول زيارته للإمارات، أشار كابريو إلى الحفاوة البالغة التي استقبل بها، ومدى كرم شعب الإمارات وتفهمه للآخر، مشيراً إلى أن ما لفت نظره في الدولة هو الترابط الأسري القوي.

وأوضح أن هذه الزيارة له للدولة تعتبر الثانية، حيث قام بزيارة إمارة أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي، وكانت هذه تجربة لا تُنسى بالنسبة له.

وقال في هذا الشأن: «أعجبتني الحفاوة التي استقبلت بها، وكذلك جميع الأشخاص الذين التقيتهم... لا يمكنني وصف مدى سعادتي لكوني هنا، وفرصتي للعودة مرة أخرى. إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي».

وأشار إلى أن إحدى اللحظات المميزة في زيارته الأخيرة لأبوظبي كانت زيارته لمتحف اللوفر أبوظبي، والتي أثرت بشكل كبير فيه.