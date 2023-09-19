أبوظبي «تُرقمن» النباتات واللافقاريات.. وتوفّر النتائج للباحثين قريباً

إيهاب الرفاعي (ابوظبي)

انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من تسجيل مجموعة واسعة من النباتات واللافقاريات في قاعدتي بيانات منفصلتين، الأولى نظام إدارة المعشبات والأخرى نظام إدارة معلومات اللافقاريات، ومن المتوقع أن يتم توفير تلك البيانات عبر الإنترنت قريباً للعلماء والباحثين في جميع أنحاء العالم.

وكشفت إحصائيات العام الماضي عن وجود 1250 سجلاً في قاعدة بيانات نظام إدارة المعشبات مع وجود 1000 صورة، بالإضافة إلى 700 نوع مسجل في قاعدة بيانات المعشبات، وتتضمن قاعدة سجلات المعشبة معلومات عن الأنواع والمقياس والباركود.

ويوثق مسح التنوع البيولوجي الحضري الأنواع المحلية والدخيلة في الموائل الحضرية بإمارة أبوظبي، حيث تم تسجيل 126 نوعاً من اللافقاريات والزواحف والطيور والثدييات والنباتات تم تسجيلها في مدينة زايد.

وكانت هيئة البيئة قد انتهت أيضاً من قياس مؤشر التنوع البيولوجي للمدن في مدينة أبوظبي، والذي يعتبر أداة تقييم ذاتي للمدن في جميع أنحاء العالم لقياس ورصد التقدم المحرز في جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ووسيلة قيمة لنشر الوعي بين سكان المدن لحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

ويقيس هذا المؤشر أداء المدن في إدارة التنوع البيولوجي الحضري، ويمنح النقاط لثلاث فئات تتضمن عدد أنواع النباتات والحيوانات في المدينة والخدمات التي توفرها هذه النباتات والحيوانات مثل التلقيح وتخزين الكربون، ومدى نجاح المدينة في إدارة تنوعها البيولوجي للحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية والأنواع الفطرية.

وقامت الهيئة بجمع البيانات لقياس معايير المؤشر من أماكن حضرية عدة مثل الحدائق العامة ونوادي الغولف والوديان، وذلك من خلال إجراء مسوحات ميدانية قام بها فريق تقييم ومراقبة التنوع البيولوجي بالهيئة.

تقييم

تضمن تقييم الأنواع والعائلات 192 نوعاً من النباتات منها 122 نباتاً محلياً و70 نوعاً من النباتات الدخيلة، كما تم تقييم الثدييات والتي تضم 15 نوعاً 7 منها دخيلة، فضلاً عن تقييم الزواحف والتي تضم 29 نوعاً واحدة منها دخيلة، في حين تم تقييم 431 نوعاً من الطيور 396 منها من الأنواع المحلية و35 نوعاً من الطيور الدخيلة، كما تم تقييم اللافقاريات والحشرات – بما فيها الدبابير واليعاسيب والفراشات والعقارب والجنادب والخنافس، والتي تضم 108 أنواع 103 منها من الأنواع المحلية و5 أنواع من الأنواع الدخيلة.

تنوع بيولوجي

كشفت البيانات عن وجود تنوع بيولوجي كبير في مدينة أبوظبي، حيث تم خلال السنوات الماضية رصد ما لا يقل عن 20 نوعاً من اللافقاريات أضيفت لأول مرة إلى قوائم العلم وتم العثور عليها داخل حدود مدينة أبوظبي شملت المناطق المحمية مثل محمية الوثبة للأراضي الرطبة ومنتزه القرم الوطني ومن أنواع الحشرات الجديدة للعلم الذبابة الراقصة ودبور الحفار، والتي تم رصدها في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومن النباتات تم رصد العديد من الأنواع العشبية النادرة مثل حلفا التي عُثر عليها تنمو في بعض المناطق بجزيرة السعديات.