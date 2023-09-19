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علوم الدار

وفد «الوطني الاتحادي» يزور سور الصين العظيم

صقر غباش ووفد المجلس لدى زيارتهم متحف الحزب الشيوعي الصيني (وام)
20 سبتمبر 2023 01:46

بكين (وام)

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زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، سور الصين العظيم أحد المعالم الرئيسية في التاريخ الإنساني، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية.
وقام معاليه ووفد المجلس بجولة على أجزاء من السور الذي بني على مراحل يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام، ويمتد لآلاف الكيلومترات، واستمع من المسؤولين الصينيين إلى شرح تعريفي حول السور وتاريخ بنائه وأهم المعالم الأثرية التي يتضمنها.
وقال معالي صقر غباش، إن هذا المعلم الحضاري يعبر عن العزيمة والأصالة في البناء والتطور، ويعتبر معلماً فريداً في التاريخ المعماري، بما يحتويه من معالم تاريخية وحضارية يمتد تاريخها لأكثر من ألفي عام.
وأكد معاليه تقديره الكبير لجمهورية الصين قيادة وحكومة وبرلمانا وشعباً، ولحرصها على ترسيخ أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء مع دولة الإمارات، مؤكداً أن كلا البلدين يسعى باقتدار لنهضة تطال مختلف قطاعات العمل الوطني.
وزار معالي صقر غباش ووفد المجلس، متحف الحزب الشيوعي الصيني، الذي يمثل موقعاً مخصصاً للمعارض الدائمة والشاملة لتاريخ الحزب.
واطلع معاليه على أقسام المتحف المختلفة، التي تبدأ من فترة تأسس الحزب وتضم العديد من المقتنيات التاريخية. كما يعرض المتحف مسيرة فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، ودوره في تطوير الصين والارتقاء بها، حتى أصبحت الاقتصاد الثاني على مستوى العالم.

سور الصين العظيم
صقر غباش
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الصين
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