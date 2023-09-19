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«التنمية الأسرية» تُعزِّز قدرات المراهقين عبر منصة «الأبوة الإيجابية»

«التنمية الأسرية» تُعزِّز قدرات المراهقين عبر منصة «الأبوة الإيجابية»
20 سبتمبر 2023 01:46

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت مؤسسة التنمية الأسرية تعزيز المهارات الوالدية للتمكن من التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، والتركيز على الجانب الاجتماعي والنفسي والتعليمي والديني والصحي والمالي، خاصة في العالم الرقمي، وذلك من خلال منصة الأبوة الإيجابية الرقمية التي تسهل على الوالدين والقائمين على رعاية الأبناء في مرحلة المراهقة الوصول للمعارف والمهارات اللازمة لتربية الأبناء.
وقالت نورة مجاهد، مسؤولة منصة الأبوة الإيجابية في مؤسسة التنمية الأسرية: «إن منصة (الأبوة الإيجابية) توفر تطبيقات عملية تلعب دوراً فاعلاً في تلبية الاحتياجات المختلفة لدى الأبناء المراهقين، وتتيح مهارات التواصل الإيجابي التي تؤثر على تعاملات الأبناء وسلوكياتهم، الأمر الذي يمكن الوالدين من وضع القرارات المناسبة لتعديل السلوك، واستعراض أسباب تصرف المراهقين بشكل مزعج، وبالتالي التعامل الأمثل مع سلوكيات الأبناء المراهقين، ووضع الاستراتيجيات المناسبة لهم».

مؤسسة التنمية الأسرية
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