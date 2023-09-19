أميركية الشارقة وجامعة إدنبرة توقعان مذكرة تفاهم

الشارقة (وام)

وقّعت كليتا الهندسة في كل من الجامعة الأميركية في الشارقة وجامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم، تتيح لطلبة كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة فرصة استكمال دراساتهم العليا في جامعة إدنبرة ضمن إطار برنامج 4+1.

ويتيح برنامج 4+1 للطلبة ممن أكملوا أربع سنوات من دراساتهم الجامعية وحصلوا على شهادة البكالوريوس في الهندسة فرصة الانضمام إلى كلية الهندسة في جامعة إدنبرة لمدة عام واحد لمتابعة دراستهم العليا في مختلف التخصصات الهندسية، مثل: التصميم والتصنيع الرقمي، وهندسة الطاقة الكهربائية، والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحرائق، ومعالجة الإشارات والاتصالات، وأنظمة الطاقة المستدامة، والهندسة الكيميائية المتقدمة والطاقة المتقدمة.