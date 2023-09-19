«تعليم» تطلق فيلماً وثائقياً عن مجمعات زايد التعليمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم، فيلماً وثائقياً عن مجمعات زايد التعليمية التي تم تشييدها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وافتتحها مؤخراً سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة.

ويتناول الفيلم الوثائقي قصة وكواليس تشييد مجمعات زايد التعليمية، وكيف استطاعت فرق العمل المختلفة إنجاز المراحل كافة في وقت قياسي على الرغم من وجود العديد من التحديات، حيث تعاون في تحقيق هذا الإنجاز الوطني فريق عمل كبير ضم مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وديوان الرئاسة ووزارة الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى 30 جهة محلية.

كما يسلط الوثائقي الضوء على فرق العمل التي نجحت بتنفيذ المشروع الضخم ضمن وقت قياسي، حيث شارك أكثر من 16 ألف مهندس ومشرف وعامل في الأعمال الإنشائية على مدار الساعة، وذلك لإنجاز الصروح التعليمية وفق أعلى المعايير العالمية قبل بداية العام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث بلغ عدد ساعات العمل فيها 94 مليون ساعة.

ويلقي الفيلم الضوء على مراحل العمل كافة وحتى افتتاح المجمعات التي يبلغ عددها 11 مجمعاً تعليمياً جديداً، تشكّل إضافة نوعية للبنية التحتية لقطاع التعليم، لما توفره المجمعات من مختبرات حديثة، ومرافق متطورة، ومجموعة كبيرة من المختبرات العلمية، بالإضافة إلى ملاعب بأفضل المواصفات العالمية، ومسابح ومسارح وصالات رياضية، وأخرى داخلية متعددة الاستخدامات.