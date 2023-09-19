أساتذة من أفضل 10 جامعات بالعالم يدرّسون بالإمارات

دينا جوني (دبي)

تطبّق وزارة التربية والتعليم بدءاً من العام الأكاديمي الحالي برنامجاً جديداً يهدف إلى جذب أعضاء هيئة تدريس من أفضل جامعات العالم لتقديم مساقات افتراضية لطلبة الجامعات المحلية من خلال منصات رقمية متقدّمة، حيث ستتكفّل الوزارة بتغطية نفقات البرنامج الذي ستطبقه الجامعات، وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج «الهيئات التدريسية العالمية 2023» يهدف إلى جذب أعضاء هيئة التدريس من أفضل 10 جامعات في العالم لتقديم مساقات عبر الإنترنت لطلاب مؤسسات التعليم العالي في الإمارات العربية المتحدة.

وستكون مشاركة أعضاء هيئة التدريس الدولية في تعزيز المساقات المطروحة أو المشاركة في إنشائها مع أعضاء هيئة التدريس من دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديمها افتراضياً. وسيكون لدى الطلاب المشاركين تجربة افتراضية غامرة للتعلم في أفضل 10 مؤسسات في العالم أثناء وجودهم في دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام تقنيات ومنصات رقمية متقدمة.

وستختار الوزارة عدداً من مؤسسات التعليم العالي لتكون جزءاً من هذا البرنامج، حيث ستخصص حزمة من الحوافز للجامعات المعنية، تشمل التمويل الذي يمكن استخدامه لتغطية النفقات الإضافية التي قد تتحملها الجامعة، علماً بأن الحدّ الأعلى للتمويل هو 200 ألف درهم خلال فترة البرنامج.

ويمكن استخدام التمويل لتغطية النفقات الإضافية الناجمة عن البرنامج مثل الدفع لأعضاء هيئة التدريس الدوليين المشاركين في البرنامج. ويتوجب تقديم المساقات المشتركة خلال العام الدراسي 2023-2024، وتبادل المعلومات الخاصة بالبرنامج مع وزارة التربية والتعليم من أجل التقييم والتحسين.

وحددت الوزارة 10 مسؤوليات تقع على عاتق مؤسسات التعليم العالي المضيفة المشاركة في دولة الإمارات أبرزها: ضمان أن تكون الجامعات الدولية من أفضل 10 جامعات مصنفة، وأن العدد الموصى به لأعضاء هيئة التدريس الدوليين الذين سيشاركون في البرنامج لكل مؤسسة تعليمية مضيفة هو 4.

مساقات

كما يتوجب على الجامعات أن تكون المساقات الحالية التي تم تعزيزها من قبل المتعاون الدولي أو المساقات الجديدة التي تم إنشاؤها بالاشتراك مع المتعاون الدولي مؤهلة، ومساقات البكالوريوس والدراسات العليا مؤهلة من أي برنامج معتمد. ومن الاشتراطات ألا يقل عدد المسجلين في كل مساق عن 10 طلاب، وأن يكون أعضاء هيئة التدريس المشاركون موظفين بدوام كامل مع خبرة لا تقل عن سنتين في التدريس. وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس الإماراتيين من الجامعة المضيفة على التقديم، وأن تضمن الجامعة المضيفة جاهزية الفصول الدراسية للتعليم الافتراضي من قبل أعضاء هيئة التدريس الدوليين.

مساقات

كما يمكن أن يكون أعضاء هيئة التدريس الدولية من نفس الجامعة أو جامعات مختلفة، وأن تشتمل المساقات التي تعد جزءاً من البرنامج على 5 جلسات متزامنة على الأقل مقدمة عن بعد من قبل هيئة التدريس من الجامعات الدولية.